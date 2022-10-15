Başkan Büyükakın: 'Biz böyle tüketmeye devam edersek 2050 yılında 3 kat büyük dünya lazım olacak'

Sürdürülebilir bir dünya için Sıfır Atık Festivali düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şu anki üretim biçimimiz ve tüketim alışkanlığımızdan dünyada bize sunulan imkandan 1.7 kat fazlasını harcıyoruz. Bugün Kocaeli için endüstride kullanılan su miktarı yılda 39 milyon metreküp. Bizim geri kazanımdan elde ettiğimiz su ise 41 milyon metreküp. Kocaeli sanayide kullandığı suyun tamamını geri kazanım suyundan sağlayabilir. Sadece prizde bıraktığımız fişleri çıkarırsak Türkiye’nin yıllık enerji tasarrufu, toplam enerji tüketiminin yüzde 5’ine ulaşacak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek engellenmesi gibi konuları kapsayan Sıfır Atık Festivali düzenledi. Festivalde fuar alanını gezen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sıfır atıklara yapılan ürünleri inceledi.

"Biz böyle tüketmeye devam edersek 2050 yılında 3 kat büyük dünya lazım olacak"

Festivalde konuşan Başkan Büyükakın, “Bu bir farkındalık festivali. Dünya üzerindeki 7’den 77’ye herkesin yaşam biçiminin artık sürdürülebilir olmadığını fark ettirmek amaçlı bir festival. Şu anki üretim biçimimiz ve tüketim alışkanlığımızdan dünyada bize sunulan imkandan 1.7 kat fazlasını harcıyoruz. Dünya nüfusu 2050 yılına gelindiğinde 9.6 milyara ulaşacak. Biz böyle tüketmeye devam edersek 2050 yılında 3 kat büyük dünya lazım olacak. Bu mümkün değil. O zaman daha fazla dünya için daha azıyla yetinelim dedik. Üretirken, tüketirken, geri kazanırken evde çöpü ayrıştırmayla başlayın. Hem eğlenerek hem de oynayarak bu bilinci yerleştirmeye çalışıyoruz. Sürekli bilinç yerleştirme çalışması yapılmaz bundan sonra adım atılması lazım. Örneğin suyu kullanırken daha dikkatli olmak, gıda maddelerini kullanırken daha dikkatli olmak, israftan kaçınmak. Tasarruf miktarını yükseltmek konusunda adımların atılması gerekiyor” dedi.

"Geri kazanımdan elde ettiğimiz su 41 milyon metreküp"

Konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakaın, “Bugün Kocaeli için endüstride kullanılan su miktarı yılda 39 milyon metreküp. Bizim geri kazanımdan elde ettiğimiz su ise 41 milyon metreküp. Kocaeli sanayide kullandığı suyun tamamını geri kazanım suyundan sağlayabilir. Çatılarımıza yağmur hasadına elverişli sistemler kurarsak yağmur sularını kullanabiliriz. Enerji tasarrufu için daha düşük enerji harcayan sistemlerin kurulması mümkün. Sadece prizde bıraktığımız fişleri çıkarırsak Türkiye’nin yıllık enerji tasarrufu, toplam enerji tüketiminin yüzde 5’ine ulaşacak. Buradaki festivalle bu alanlara farkındalık oluşturmak, üretim ve tüketim kültürümüzü geri kazanım ve sürdürülebilir bir yaşam biçimi anlayışını pekiştirmek istiyoruz. Bunların hepsi daha iyi bir gelecek için yapılıyor" diye konuştu.