Başkan Büyükakın: 'Bizim meselemiz memleket meselesi'

"Bizim meselemiz memleket meselesi, bizim derdimiz milletimize ve şehrimize hizmet etmektir” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerle insanlarımızın gönüllerine dokunuyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Elmas ve yönetimiyle bir araya geldi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da yer aldığı ziyarette misafirperverliği için Elmas ve yönetimine teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Sivil Toplum Kuruluşlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Her fırsatta görüş, öneri ve katkılarını alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Giresunlu hemşerilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu makamlar emanet makamı"

"Bizim meselemiz memleket meselesi, bizim derdimiz milletimize ve şehrimize hizmet etmektir" diyen Başkan Büyükakın, “Ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerle insanlarımızın gönüllerine dokunuyoruz. Aslında bu hizmetleri hep birlikte üretiyoruz. Kocaeli’de yaşayan her insanımızın fikri bizim için değerli. Ortak akla ve işbirliğine dayalı yönetim anlayışıyla hareket ettik, ediyoruz. Bu makamlar emanet makamı. Bunun sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, aşk ile çalışan yorulmaz inancıyla hizmet için gece gündüz demeden koşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Elmas kendilerini ziyaret eden Başkan Büyükakın’a teşekkür ederken, büyükşehir belediyesinin hayata geçirdiği çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ayrıca ifade etti. Ziyaret, yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.