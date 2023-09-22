Başkan Büyükakın: 'Bu makamların tek sahibi var, o da millet'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Burası emanet, yani milletin koltuğu. Tek sahibi var bu koltukların, bu makamların, o da millettir. Oturacaksan adam gibi oturacaksın. Egon olmayacak, kızmayacaksın, sabırlı olacaksın, dinleyeceksin" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca-Gebze Afyonkarahisarlılar Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği ile Darıca Trabzonlular Derneği Başkanı Umut Sağlam ve üyelerini ziyaret etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanları Recep Kaya ve Köksal Şakar’ın da yer aldığı ziyaretlerde konuşan Başkan Büyükakın, "Gittiğimiz her yerde muhabbetle karşılanmak, gittiğimiz her yerde bir Allah razı olsun denmesi, bütün o günün koşuşturmasının, günü geceye geceyi güne katmanın yorgunluklarını alıyor. Elhamdülillah, bütün ziyaretlerimizde aynı muhabbeti görüyoruz. Demek ki; doğru istişarelerle doğru adımlar atarak yol yürüyoruz" dedi.

"Bizim yolumuza yön veren halkımızın rızası, Cenabı Allah’ın rızasıdır" diyen Büyükakın, "Koltuğa oturduğunuz zamanı değil kalktığınız zamanı düşüneceksiniz. Evet, bizde bu şekilde çalışıyoruz. Çünkü burası emanet, yani milletin koltuğu. Tek sahibi var bu koltukların bu makamların, o da millettir. Oturacaksan adam gibi oturacaksın. Egon olmayacak, kızmayacaksın, sabırlı olacaksın, dinleyeceksin. Gözün kulağın vatandaşta olacak, ben bilirim demeyeceksin. Bu millet kavgayı gürültüyü sevmez. Kardeşliği sever, birliği sever. Bu milletin ruhunda kadirşinaslık var, birlik var, beraberlik var, vatan sevgisi var, bayrak sevgisi var. Bunlara el uzatıldığında, dil uzatıldığında bu millet tem yumruk oldu. Bunu korumamız lazım" ifadelerini kullandı.