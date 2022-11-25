Başkan Büyükakın: 'Hesabımız yok, davamız var'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Adım adım hedefe ilerliyoruz. Şunu söylemek gerekiyor. Hesabımız yok, davamız var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile dünyaya meydan okuyoruz" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan ve yeni oluşturulan yönetimiyle bir araya geldi. Gençlerle Türkiye’nin yeni yüzyılı, 2023 seçimleri, ulusal ve uluslararası gelişmeler noktasında değerlendirmeler yapan Başkan Büyükakın, "2023 seçimleri Türkiye açısından büyük bir dönüm noktasıdır. 2023’te Cumhurbaşkanımızın yeni bir zaferini tüm dünyaya bir kez daha ilan edeceğiz. Kazanılacak bu seçim dünyaya en net mesaj olacaktır" dedi.

"Hesabımız yok, davamız var"

Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti:

"Gençler, unutmayın ki yüzyıllardır kadim bir medeniyetin değerleriyle oluşmuş, bu değerlerin gelecek kuşaklara iletilmesi için mayalanmış bir davamız var. İşte bu dava için yola çıkmış bir liderimiz var. Hayatı mücadele ile geçmiş bir liderimiz var. Cumhurbaşkanımız bir duruştur. İşte bu duruşu örnek alıyor ve çalışmalarımızı buna göre sürdürüyoruz. Adım adım hedefe ilerliyoruz. Şunu söylemek gerekiyor. Hesabımız yok, davamız var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile dünyaya meydan okuyoruz. O bu dava için, bu mücadele için daha adil bir dünya için yorulmadı. Bizde yorulmayacağız ve durmadan koşacağız. Ezanı, vatanı, bayrağı ve milleti için çalışan bir liderimiz var. Unutmayın ki, Cumhurbaşkanımız milletine güveniyor, vesayetçilere ve çok uzaklardan ülkemizin tam bağımsızlığına kast eden emperyalist kafalara değil. Kefenini giymiş bir şekilde yola çıktı ve mücadelesine de hala dimdik bir şekilde devam ediyor. Azmiyle, dirayetiyle ve cesaretiyle vazgeçmeden yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin lideri değil, bizden umut bekleyen birçok milletinde hamisi ve vicdanıdır"