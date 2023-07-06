Başkan Büyükakın: 'Kocaeli, turizmin her alanında yükselen bir yıldız'

Başiskele Termal Tesisi Projesini inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli, turizmin her alanında yükselen bir yıldız. Kocaeli’nin turizm yönünü ön plana çıkartacağımız projelere devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’de sağlık turizmine önemli bir katkı sağlayacak Başiskele Termal Tesisi Projesini yerinde inceledi. Yeniköy Mahallesi’nde bulunan termal su bölgesinde yapılan tesisle ilgili Başkan Büyükakın, firma yetkililerinden bilgi aldı. İncelemede Başkan Büyükakın’a Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral eşlik etti.

Açıklamalarda bulunan Büyükakın, "Kocaeli, turizmin her alanında yükselen bir yıldız. Kocaeli’nin turizm yönünü ön plana çıkartacağımız projelere devam edeceğiz" dedi.

480 günde yapılması planlanan tesis 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilecek. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Tesis tamamlandığında Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak ve bölgenin gelişmesine öncülük edecek.