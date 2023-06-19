Başkan Büyükakın: 'Sağlıklı yaşama bu parkta adım atın'

Derince Sağlıklı Yaşam Parkını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, "Sağlıklı yaşama adım atmak için herkesi bu güzel parkımıza davet ediyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 45 dönümlük alanda hizmete giren Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’nı gezerek, teknik personelden bilgi aldı. Başkan Büyükakın’a bu ziyaretinde, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya eşlik etti.

Derince Sağlıklı Yaşam Parkının ilçeye çok yakıştığını belirten Başkan Büyükakın, "Sağlıklı yaşama adım atmak için herkesi bu güzel parkımıza davet ediyoruz. Burada doğayla iç içe egzersiz yapabilir, yürüyüş yapabilir, bisiklet sürebilir ve dinlenme alanlarında huzurlu bir zaman geçirebilirsiniz. Yeni otopark projelerimizle, parklarımıza rahat ve kolay ulaşım imkanı sunuyoruz. Park alanlarının yakınına otoparklar inşa ediyor, yeşilin tadını çıkarırken park sorununu ortadan kaldırıyoruz. Bu çerçevede Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’na ziyaretçilerimizin rahatlıkla park edebileceği 400 araçlık otopark, bin 200 metre uzunluğunda 3 yeni yan yol yaptık. Şehir parklarıyla buluşmak için artık bir engel yok" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 45 dönümlük alanda inşa ettiği Derince Sağlıklı Yaşam Parkı vatandaşlardan da tam not aldı. Derince eski Askeri Hastanesi alanında projelendirilen parkta duyusal terapi alanları, çocuklar için sokak fitness alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun sahası ve pek çok ilgi çeken alan yer alıyor.

Sağlıklı Yaşam Parkı’nda 7’den 70’e herkes düşünüldü. Büyükşehir, Sağlıklı Yaşam Parkı içerisinde tenis, basket ve futbol sahasının yanı sıra skate park (kaykay pisti), yürüyüş ve bisiklet yolları inşa etti.