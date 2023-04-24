Başkan Büyükakın: 'Sporda akademik aklı çok iyi kullanmalıyız'

Türkiye Yüzme Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği’nin düzenlediği organizasyonla hakemler ve kulüp başkanları ile kulüplerin yöneticileriyle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Elbette hep birlikte amatör spora destek vermenin gayreti içindeyiz. Doğru bir tasarımla mevcut potansiyeli daha da yukarı çıkartabiliriz. Disiplinli bir çalışmayla birlikte bilimi ve akademik aklı bu alanlarda çok iyi kullanmalıyız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Yüzme Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği’nin düzenlediği organizasyonla kulüp yöneticileri, antrenörler, hakemler ve milli sporcular bir araya geldi. Türkiye Yüzme Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Talha Altuntaş ev sahipliğinde gerçekleşen birliktelikte, Kocaeli’nin spor kenti markasının gelişimine dönük değerlendirmelerde yapıldı.

"Kocaeli’nin sporun başkenti olması yolunda çalışıyoruz" diyen Başkan Büyükakın, "Bu noktada ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bunun için gerek tesisleşme gerekse altyapıların gelişmesi noktasında çalışmalarımız ve desteklerimiz devam ediyor. Elbette hep birlikte amatör spora destek vermenin gayreti içindeyiz. Doğru bir tasarımla mevcut potansiyeli daha da yukarı çıkartabiliriz. Disiplinli bir çalışmayla birlikte bilimi ve akademik aklı bu alanlarda çok iyi kullanmalıyız" dedi.

"Dinamiklere büyük görev düşüyor"

Kocaeli’nin su sporları konusunda avantajlı olduğunu söyleyen Büyükakın, "Kocaeli, iki denize ve Sapanca Gölü’ne sahip olma avantajına sahip bir şehir. Şehir olarak sporda yakaladığımız başarıyı daha da yukarıları taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin de desteğiyle spor kenti markasını Kocaeli’de oluşturacağız. Sizlerin desteği olmazsa bizim tek başımıza yaptıklarımızın bir anlamı olmaz. Kocaeli’deki sportif başarıyı elde etmek için tüm dinamiklere büyük görev düşüyor" diye konuştu.