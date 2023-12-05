Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "TCG Anadolu, ileri teknolojisi ve güçlü donanımıyla ülkemizin denizlerdeki gücüne güç katıyor. Gurur duyuyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhuriyetin 100. yılında Kocaelililerin ziyaretine açılan milli gurur TCG Anadolu’yu ziyaret etti. Mavi vatandaki gurura yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Türkiye yeni yüzyıla damgasını vuracak. TCG Anadolu, ileri teknolojisi ve güçlü donanımıyla ülkemizin denizlerdeki gücüne güç katıyor. Gurur duyuyoruz. Türk Donanması’nın gurur kaynağı TCG Anadolu’yu, Cumhuriyetimizin 100. yılında Kocaelililerle buluşturduk. Milli gemimizi keşfeden ve donanmamızın gücünü yakından görmek için ilgi gösteren 7’den 77’ye herkese teşekkür ederim" dedi.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’yu gezen Başkan Büyükakın, "TCG Anadolu Türkiye’nin milli gururu şüphesiz. Tabii buna benzer gelişmeler Türkiye’nin yeni yüzyılda izleyeceği yola dair aslında çok büyük göstergeler. Gerek TCG Anadolu olsun gerekse Kızılelma olsun sayamayacağımız birçok önemli adım apaçık bir şekilde yeni yüzyılda Türkiye’nin bambaşka ligde olduğunun göstergeleridir. İnşallah bunlarla birlikte Türkiye önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak. Türkiye en ileri milletlerden ve devletlerden bir tanesi olacak. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Deniz Kuvvetlerimize ve kahraman ordumuza yürekten teşekkür ediyor" ifadelerini kullandı.