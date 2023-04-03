Başkan Büyükakın: 'Unutmadık, unutturmayacağız da'

AK Parti Gebze İlçe İstişare Kurulu üyeleriyle iftar sofrasında buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Üniversite kapısında gözyaşı döken başörtülü kızlarımız vardı. Kılık kıyafeti sebebiyle çalışma hakları gasp edilen kadınlarımız vardı. Bunları unutabilir misiniz? Hayır unutamayız. Unutturmayacağız da" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Gebze İlçe İstişare Kurulu üyeleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Başkan Büyükakın, "Tüm teşkilatımıza ve istişare kurulumuzun kıymetli üyelerine hizmetleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 14 Mayıs seçimleri için aynı gayreti ve hatta daha fazlasını göstermek zorundayız. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinde 50 bini aşkın insanımızın yaşamını yitirmesinin hüznünü yaşıyoruz ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletimizin tüm kurumları, belediyelerimiz ve STK’larımız canla başla çalıştı, çalışmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde gönül belediyeciliği anlayışıyla gecemizi gündüzümüze kattık. Samimiyetle çalıştık" dedi.

"Dünü hatırlayanlar bunu çok iyi biliyor"

"14 Mayıs seçimi tarihi bir yol ayrımına dönüşmüştür. Milletimiz de bunun farkında" diyen Başkan Büyükakın, "Türkiye Yüzyılı, ülkemizin ve milletimizin önümüzdeki asrına dair hayalleri, vizyonları ve hedefleri için çok önemlidir. Bunun tarihi de 14 Mayıs seçimleridir. Aziz milletimiz tam bağımsızlık yolunda Cumhurbaşkanımızın girdiği hiçbir mücadelede kendisini yalnız bırakmadı. 14 Mayıs’ta inanıyorum ki çok büyük bir desteği bir kez daha Cumhurbaşkanımıza verecek. Cumhurbaşkanımız, ülkemizde ki yasakları kaldırarak insanımızın iradesine vurulan zincirleri kırdı. Dünü çok iyi hatırlıyoruz. Milletimize, Anadolu insanına cesaret ve öz güven kazandırdı. Anadolu insanına, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu yeniden hissettirdi. Dünü hatırlayanlar bunu çok iyi biliyor. Biz unutmadık. Onlarda unutmadı ve zamanı geldiğinde gerçek kodlarına döneceklerinin sinyallerini de zaten veriyorlar. Dünü unutmadık. Ne olmuştu bir hatırlayın. Üniversite kapısında gözyaşı döken başörtülü kızlarımız vardı. Kılık kıyafeti sebebiyle çalışma hakları gasp edilen kadınlarımız vardı. Bunları unutabilir misiniz? Hayır unutamayız. Unutturmayacağız da" diye konuştu.

"Unutturmayacağız"

Artık çalışan bir Türkiye olduğuna dikkat çeken Büyükakın, "Ülkemizi bir üst lige çıkaracak Milli Muharip Uçağımız ve pek çok savunma ürününü tamamlama yolunda hızla mesafe alan bir Türkiye var. İHA’mızı yaptık, SİHA’mızı yaptık, Akıncı’mızı yaptık ve hepsinden öte şu anda en üst segmentte jet uçağımızı yaptık. Cumhurbaşkanımız, Karadeniz gazının milli dağıtım sistemimize verilmesine ilişkin çalışmalarda sona geldiğini söyledi. Bakın çalışan bir Türkiye var. Emekli olmak için yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin vatandaşımızın talepleri karşılandı. Bunlar inanılmaz işler ama tam bağımsız olma iradesinin verdiği işler bunlar. Bakın bu aziz milletin 600 yıllık hayali olan Türkiye’nin otomobili TOGG’un üretimi tüm hızıyla sürüyor. Bu ülke insanının neler yapabileceğine dair en güzel örneklerden bir tanesi. Buraya nereden mi geldik? İşte tam da şuradan. Parası olmadığı için cenazesi hastanede rehin kalan garip gurebadan. Bunu unutabilir miyiz? Asla unutamayız. Unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.