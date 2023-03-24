Başkan Büyükakın: 'Yaralarımız sarılana kadar Hatay'dayız'

Hatay’da çadır kenti ziyaret eden Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yaralarımız sarılana kadar Hatay’dayız, canla başla çalışıyoruz" dedi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta depremzedeler için inşa edilecek afet ve köy konutlarının ilk temel atma törenine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, programın ardından geçtiği Hatay’ın Defne ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın’a Burdur Valisi Ali Arslantaş, daire başkanları ve şube müdürleri eşlik etti. "Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz" diyen Başkan Büyükakın, "Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ülkemiz tek yürek oldu. Herkes elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay’ın yaralarını sarmak için çalışıyoruz. Ekiplerimiz ilk günden beri burada. Devletimizin tüm kademeleriyle hep birlikteyiz. Vatandaşlarımızın taleplerine çözüm üretmek için canla başla çalışıyoruz. İlk günden itibaren söylediğimiz gibi yaralarımız sarılana kadar Hatay’dayız” dedi.