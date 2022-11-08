Başkan Büyükakın: 'YEDEP'in bütçesini 15 milyon liraya çıkaracağız'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Önümüzdeki yıl YEDEP’in bütçesini 15 milyon liraya çıkaracağız. Sivil toplum kuruluşları buradan kaynak kullanabilecekler" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sivil Toplum Buluşmaları çerçevesinde organize edilen toplantıda İzmit’teki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Büyükakın, buradaki konuşmasında, Kocaeli Kent Konseyi’nin sivil toplum kuruluşlarına yönelik hazırladığı Yerel Destek Programı (YEDEP) hakkında bilgi verdi. Büyükakın, "Bu kentin gerek katılımının gerek kültürünün devam etmesi için çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar ve engellilerle projeler yapmanız için fon kullandığınız bir mekanizma oluşturduk. Kent Konseyi üzerinden bunu serbest bıraktık. Değerlendirme mekanizması üniversitedeki hocalarımız tarafından yapılıyor. Belediyeden herhangi bir müdahale söz konusu değil. Hocalarımız oradan bakıp değerlendiriyorlar. Biz de fonun kullanımına imkan sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl başladık ve 5 milyon lira kaynak ayırmıştık. Önümüzdeki yıl YEDEP’in bütçesini 15 milyon liraya çıkaracağız. Sivil toplum kuruluşları buradan kaynak kullanabilecekler" dedi.