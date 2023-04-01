Başkan Büyükakın Balkan Türklerini sandığa davet etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yarın Bulgaristan’da milletvekili erken seçimlerinde oy kullanacak Balkan Türklerini sandığa davet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yarın Bulgaristan’da milletvekili erken seçimlerinde oy kullanacak Balkan Türkleri ile bir araya geldi. Düzenlenen programa Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Bulgaristan Milletvekili Bayram Bayramov, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bulgaristan’daki seçimin önemine değinen Başkan Büyükakın, "Bu seçimler bizim Bulgaristan’daki kardeşlerimizin hayatları, özgürlükleri ve oradaki varlığımızın devamı açısından son derece kıymetlidir. Şimdiye kadar bu seçimlerde oy kullanmak isteyen tüm kardeşlerimize destek olduk. Bu seçimde de olmaya devam edeceğiz. Kocaeli’de beş noktada, beş ilçede seçim sandığı kurulacak. Aşağı yukarı 9 binin üzerinde oy kullanma hakkına sahip olan kardeşimiz var. Ama oy kullanan kişiler bunların yarısı kadar oluyor. Bulgaristan’da soydaşlarımız 36 vekil ile temsil ediliyor. Çocuklarınızın ve orada yaşayan soydaşlarımızın geleceği için sizleri sandıklara davet ediyorum. Sizlerden pazar günü sandıkla gitme ve diğerlerini sandığa götürme sözü istiyorum” ifadelerini sarf etti.