Başkan Büyükakın'dan acılı ailelere taziye ziyareti: 'Bu acı hepimizin'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Dilovası’nda bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangında Tuğba Taşdemir (18), kardeşi Nisanur Taşdemir (16), Cansu Esetoğlu (15), Şengül Yılmaz (59), Hanım Gülek (52) ve Esma Gikan (31) yaşamlarını yitirmişti. Faciada hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri bugün düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, cenaze törenlerinin ardından acılı aileleri evlerinde ziyaret ederek taziyelerini iletti. Başkan Büyükakın, acılı ailelere başsağlığı dileyerek, "Bu acı hepimizin acısı. Rabbim sabır versin; mekanları cennet, makamları ali olsun" dedi.

Taziye ziyaretlerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysel Tipioğlu ve Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu da katıldı.