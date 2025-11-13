Başkan Büyükakın'dan zor soru: 'Küçücük kaymayı bile tespit edemeyen İzmit Belediyesi, metroyu nasıl tespit etti?'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’deki bina yıkımının metro kaynaklı olduğu iddiasını her fırsatta dile getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e, "Sanayi Mahallesi’ndeki bir binada yaşanan kaymanın nedenini tespit edemeyen İzmit Belediyesi metroyu nasıl tespit etti?" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 147 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık etti. Toplantının gündeminde, Gebze’de geçtiğimiz günlerde yıkılan binada 4 kişinin, Dilovası’ndaki fabrika yangınında ise 6 kişinin hayatını kaybettiği olaylar yer aldı. Ayrıca Dilovası’nda meydana gelen yangınla ilgili yürütülen idari ve adli süreç de mecliste ele alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yangınla ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’deki bina yıkımının metro kaynaklı olduğu iddiasını dile getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e yanıt verdi. Başkan Büyükakın, "Sanayi Mahallesi’ndeki binada yaşanan kaymanın nedenini tespit edemeyen İzmit Belediyesi metroyu nasıl tespit etti?" dedi.

"Merak etmeyin çok şey yapıyoruz"

Kent adına önemli kararların alındığı meclis toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere CHP’li meclis üyelerinin Gebze ve Dilovası’ndaki elim olaylara ilişkin ithamlarına yanıt verdi. Öncelikle Dilovası’ndaki yangınla ilgili 7 kişinin tutuklandığını, 5 kişinin de açığa alındığını hatırlatan Başkan Büyükakın, "Hiçbir şey yapılmıyor değil. Merak etmeyin, çok şey yapıyoruz" diye konuştu.

Çökmenin nedeni araştırılıyor

Başkan Büyükakın, Gebze’de çöken binayla ilgili, "Çevre Şehircilik Bakan Yardımcımız, ’Bina zeminden dolayı çöktü’ dediği için yöneltilen eleştiriler var. ’Suçlu zemindir’ demedi, ’Zemindeki bir şeyden dolayı’ dedi. ’Suçlu metro değildir’ de demedi. ’Neden konusunda kesin bir yargıya varmak mümkün değildir’ dedi. Ben de aynısını söylüyorum. ’Suçlu metrodur’ demek de ’Metro değildir’ demek de mümkün değildir. Bunun için çok erken ve araştırma devam ediyor. Suçlu kim ise onunla ilgili araştırma yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin metro inşaatını denetleme imkanı olmadığını söyleyen Büyükakın, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin metro inşaatını denetleme imkanı yoktur. Bu konu kanunda çok açıktır. Spekülasyon yapmayalım. Gebze’de metronun kaya zemininin içerisinden geçirilmesi için güzergah değiştirildi. Büyükşehiri kamulaştırma yapmamak ile eleştirdiğiniz alanda istasyon vardı. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü istasyonun yerini değiştirdiği için binaların yıkılmasına gerek kalmadı" şeklinde konuştu.

"Tüm binaları tarayan tek iliz"

Çalışmaların iki boyutlu sürdüğünü belirten Büyükakın, "Orada yapılan çalışmalar 2 boyutta sürdü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanlarınca yapılan incelemelerde yıkılan binanın yanındaki binalarda hasar görülmedi. Yıkılan binanın yanındaki hariç, incelenen hiçbir binada hasar tespit edilmedi. Tahliye edilen 21 binanın hasarsız olması ile yetinmeyelim, ’riskli yapı analizi yapalım’ dedik. Eğer aralarından riskli çıkarsa gereken yapılacak. Üzerimize vazife olmamasına rağmen, bu kentteki binalar riskli midir değildir midir diye tarama yaptırdık. Türkiye’de bu taramayı yaptıran başka bir il yok. Hem metro inşaatında hem de Dilovası’ndaki yangında, ’Büyükşehir belediyesi sorumludur’ demek, anlamsız bir itham. ’Metro sorumludur’ ifadesini sorumsuzca kullandınız. Daha ilk günden oradaki yıkımın metrodan kaynaklandığını söylediniz. Ben hiçbir hocadan, ’Bina metrodan yıkılmıştır’ dediğini duymadım" dedi.

Hürriyet’e belgeli yanıt

Hürriyet’in metro iddiasına İzmit’teki bir olay üzerinden belgesi ile yanıt veren Başkan Büyükakın şunları söyledi:

"Oradaki binanın metrodan yıkıldığını açıklayan size, 10 Kasım tarihinde İzmit Belediyesi’nden büyükşehire gelen şu yazıyı göstermek istiyorum. İzmit Sanayi Mahallesi’ndeki bir yapıda kayma olduğu şikayeti olduğu üzere herhangi bir olumsuzluk gözlemlenmediğini yazmışsınız. Belediyenizdeki imkanlar ile küçük bir kaymanın nedenini anlayamadınız da binanın metrodan kaynaklı olduğunu nasıl anladınız. Bu tespit edilemezken, metronun üzerinde yıkılan binanın tespitini hangi yetkinlikte yaptınız?" ifadelerini kullandı.

"Yere batsın siyasetiniz"

Kocaelispor başkanlığını metronun müteahhidine teklif edildiği iddiasını yalanlayan Büyükakın, "Kocaelispor başkanlığı hakkında benim Kocaelispor başkanlığını, metronun müteahhidine teklif ettiğim iddiası kocaman bir yalandır. Bunu ispatlamayan da yalancıdır, müfteridir. ’Utanmaz, arlanmaz, liyakatsiz, suçlu’ gibi ifadeler kullandınız. Ben bu ifadeleri kullanmayı kendime yakıştırmadığım için size iade ediyorum. ’Lanet olsun’ dediniz ya. Sizin çok meşhur bir lafınız var, ‘Yere batsın siyasetiniz. Nokta" dedi.