Başkan Büyükakın, Gebze esnafıyla buluştu

Gebze esnafıyla kahvaltıda bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Belediye olarak bize düşen esnafın sahada ticaretinin canlanmasına katkıda bulunmak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze esnafıyla bir araya geldi. etkinliğe Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş ile Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alper Demir katıldı. Gebze Alışveriş Festivali için kendisine teşekkürlerini ileten oda başkanlarına Başkan Büyükakın, "Belediye olarak bize düşen, esnafın sahada ticaretinin daha fazla canlanmasına katkıda bulunmak. Bizler işimizi yapıyoruz. Kıymetli esnaflarımızın yanında yer alıyor, destek veriyoruz. Belediyeyi yönetmek öncelik meselesidir. Önceliklilerimizi belirlerken kentin dinamikleriyle birlikte istişareleri yapmak, ortak akılla adım atmak gerekir. Bizler de bu şekilde hareket ediyoruz. Ticaretin daha fazla gelişmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık, çalışıyoruz. Her daim esnafımızın yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sizlerden gelen teklif üzerine alışveriş festivalini yaptık. Belediye olarak bize düşen esnafın sahada ticaretinin canlanmasına katkıda bulunmak. Sizler bize isteklerinizi iletirseniz, biz de orada esnafın ticaretinin canlanması için üzerimize düşeni yaparız" diye konuştu.