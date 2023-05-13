Başkan Büyükakın, şampiyon gençlerle bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bölgesel Gelişim Ligi finalinde Yomraspor’u 3-0 yenerek şampiyon olan Kocaelispor U-17 takımıyla bir araya gelerek tebriklerini iletti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Antalya’da oynadığı Bölgesel Gelişim Ligi finalinde Yomraspor’u 3-0 yenerek şampiyon olan Kocaelispor U-17 takımını makamında konuk etti. Tüm 2. ve 3. lig takımlarının yer aldığı U-17 Gelişim liginde toplam 60 takım arasından çıkarak şampiyonluğa ulaşan futbolcuları, teknik heyeti ve idarecileri tebrik eden Başkan Büyükakın, “Türkiye şampiyonu olmanızdan dolayı çok mutluyuz. Her birinizi tebrik ediyorum. Çok yetenekli olmak, çok çalışmak, bunlar önemli şeyler. Olmazsa olmaz şeyler ama tek başına yeterli olmuyor. Vizyoner bir yerden baktığınız zaman bu tasarımın başarılı olması için çok erken yaşta gençlerin sporla buluşması geliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak buna çok önem veriyoruz. Altyapıları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.