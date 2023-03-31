Başkan Büyükgöz: 'Çöplerimizi ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmalıyız'

Dünya Sıfır Atık Günü vesilesiyle öğrencilerle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Doğada bizlerle birlikte birçok canlı yaşıyor. Bunun için doğaya saygılı olmak ve çözünmeyen atıklar atmamamız gerekiyor. Her çöp atık değildir. Çöplerimizi ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmalıyız" dedi.

Gebze Belediyesi, Dünya Sıfır Atık Günü vesilesiyle etkinlik düzenlendi. Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği programda konuşan Başkan Büyükgöz, "Temizlik önce evde, sokakta ve iş yerinde başlar. Doğada bizlerle birlikte birçok canlı yaşıyor. Bunun için doğaya saygılı olmak ve çözünmeyen atıklar atmamamız gerekiyor. Her çöp atık değildir. Çöplerimizi ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmalıyız. Bugünden sonra evde okulda ve toplumda bu bilinçte olmayan insanları uyararak farkındalığa davet etmeliyiz" dedi.

Başkan Büyükgöz, daha sonra öğrencilerle birlikte Eski Çarşı’da bulunan esnafı ziyaret etti. Başkan Büyükgöz, esnafı da sıfır atık ve geri dönüşüm farkındalığına davet etti. Öğrenciler ise esnaftan kullanılmayan malzemeleri geri dönüşümde kullanmak için topladı.