Başkan Büyükgöz: 'Geçmiş 50 yılın, 100 yılın kronikleşmiş sorunlarını çözdük'

Erzurumlularla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Geçmiş 50 yılın, 100 yılın kronikleşmiş sorunlarını çözdük" dedi.

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda Erzurumlularla bir araya gelen Zinnur Büyükgöz, ilçeye kazandırılan proje ve hizmetlere ilişkin sunum yaptı. Başkan Büyükgöz, "Biz ’Sağlam işler yaptık, Gebze’yi sağlama aldık’ diye bir cümle kurduk. Bazı kardeşlerimiz aklından geçirebilir; bu cümlenin altı üstü dolu mu, bu iddianın bir karşılığı var mı? İşte bugün bunları açıklamak üzere burada buluştuk" dedi.

"1 milyar lira civarında kamulaştırma yapmışız"

Kronikleşmiş sorunları çözüme kavuşturduklarını ifade eden Büyükgöz, "Geçmiş 50 yılın, 100 yılın kronikleşmiş sorunlarını çözdük. Peki neler yaptık gelin hep beraber bakalım. Öncelikle 1 milyar lira civarında kamulaştırma yapmışız. 42 okulun kamulaştırma sorununu çözmüş ve İlçe Milli Eğitim’e teslim etmişiz. Diğer taraftan 24 caminin mülkiyet sorununu çözmüşüz. Hepinizin yakinen konuştuğu bir diğer sorun olan Çoban Mustafa Paşa Cami yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan arazi. Orayı da kamulaştırdık. Bu kentte 8 sağlık tesisinin mülkiyet sorununu çözmüşüz. Bizler geçmişe dair ne sorun varsa onların üzerine gitmiş ve temizlemeye devam etmişiz" ifadelerini kullandı.