Başkan Büyükgöz 4,5 yılını anlattı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2019-2023 yılları arasında hayata geçirdikleri belediyecilik çalışmalarını anlattı. Gebze için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Büyükgöz, "Polemiğe, gösterişe, israfa prim vermedik. PR yapmadık, çok iş yaptık" dedi.

Gebze Belediyesi’nin 2019-2023 yılları arasındaki çalışmalarının anlatıldığı toplantı, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, sinevizyon eşliğinde yapılan sunum 8 başlık altında gerçekleştirildi. Zinnur Büyükgöz, imar ve şehircilik, ulaşım ve altyapı, üstyapı, eğitim gençlik ve spor, çevre, sosyal belediyecilik, kültür ve sanat, dijital belediyecilik hizmet ve yatırımlarını anlattı.

"Ben PR’dan anlamam, şehre hizmet etmekten anlarım"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıkların iş birliğiyle Gebze’nin tarihinin en büyük yatırım dönemini yaşadığını ifade eden Zinnur Büyükgöz, bu dönemde gerçekleşen 18 milyar lira tutarındaki toplam yatırımın pandemi, deprem ve bunlara bağlı gelişen ekonomik şartlara rağmen gerçekleştiğinin altını çizdi.

Planlamanın şehrin omurgası olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, "Eğer omurgada problem varsa, o problemin şehirdeki her hadiseyi etkileyeceğini hem akademik, hem pratik bilgimle biliyorum. İçinde bulunduğumuz hizmet ve eser döneminde bu bilgimi Gebze’ye hizmet etmek için kullanmaya gayret ettim. Ekip arkadaşlarımla birlikte, planlı, sağlam bir Gebze için gece gündüz çalıştım. Bana ’PR’ın eksik diyenler oluyor. Twitter’da, Facebook’ta, Instagram’da kendimizi az anlattığımızı söylüyorlar. Doğrudur. Ben PR’dan anlamam. Sosyal medyaya yeterince yakın değilim. Şehircilikten anlarım, şehre hizmet etmekten anlarım. Vatandaşla hemhal olmaktan anlarım" dedi.

"Polemiğe, gösterişe, israfa prim vermedik"

Başkan Büyükgöz, Gebze’de yürütülen çalışmalardan örnek vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Mesela 100 yıllık tapu sorununa el atmışız. 35 bine yakın tapu düzenlemişiz. Plansız alanların 5000’lik, 1000’lik planlarını yapmış, tapu tahsis belgesi ya da yapı kayıt belgesi olan vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını çözmüşüz. Üstyapıda altyapı çok iş yapmışız. En ücra köşeye kadar asfalt dökmüş, yağmur suyu kanalı döşemiş, doğalgazı tüm mahallelerde yaygın hale getirmiş, içme suyu altyapısını güçlendirmişiz. Caddelerimizi ışıklandırıp aydınlatmış, prestij katmışız. Sosyal işlerde de güzel adımlar atmışız. Amatör sporu desteklemiş, Gönül Çarşımızla gönüllere dokunmuş, 7/24 bakım hizmeti veren kreş kurarak annelerin yükünü almışız. Türkiye’ye örnek olmuşuz. Tapu Rayiç Entegrasyon sistemiyle. Dijital belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşın, işinden gücünden olmadan belediye hizmetlerine ulaşabilmesini sağlamışız. Gençlik hep göz bebeğimiz olmuş. Onlar için yeni spor merkezleri yapmışız, kurslar açmış eğitim programlarıyla gelişimlerini desteklemişiz. Polemiğe, gösterişe, israfa prim vermemişiz. PR yapmamış çok iş yapmışız. İş yaparken yalnız başımıza hareket etmemişiz. Gerektiğinde bakanlıklarla, gerektiğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’yle, gerektiğinde İSU’yla uyum içinde çalışmış, Gebze’ye tarihinin en büyük yatırımlarını getirmişiz. Mesela, Bir ilçe belediyesi için bir dönem yatırım tutarı olan 5 milyar lirayı bir plan düzenlemesiyle kamuya kazandırmışız. Uzun lafın kısası, gösteriş yapmadan sağlam işler yapmışız"