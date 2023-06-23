Başkan Büyükgöz'den belediye personeline müjde

Belediye personelleriyle bayramlaşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Değerli arkadaşlarım, bayram vesileyle hayırlı bir haberi de sizlerle paylaşmak isterim. Toplu sözleşmeden doğan geriye dönük tüm alacakları bayram öncesinde hesaplarınıza yatırmış olacağız. Şimdiden hayırlı ve bereketli olsun. Hayırlı bayramlar dilerim" dedi.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma töreninde personellerin bayramını kutladı. Tüm personellerle bayramlaşan Zinnur Büyükgöz, "Değerli mesai arkadaşlarım bugün Allah ömür verdi ve bir bayramın sayılı günlerine kadar geldik. İnşallah ailemizle dostlarımızla bayram sabahını da görür ve bayramı idrak ederiz.

Tabii ki milli bayramlar, dini bayramlar ve kişilerin hayatındaki önemli günler özeldir ve farklılıklar içerir, kutlanır. Ancak özünde insanoğlunu hep bir arada olmak, mutlulukları paylaşmak hatıraları yad etmek ve bu duyguları bir sonraki nesile aktarmak ister. Siz mesai arkadaşlarımızla birlikte çalıştığımız dört yılda birçok farklı afet, hastalık ve krizi atlattık. Bu paydaşlıktan dolayı sizlere çok teşekkür etsem az. Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle hayırlı bir haberi de sizlerle paylaşmak isterim. Toplu sözleşmeden doğan geriye dönük tüm alacakları bayram öncesinde hesaplarınıza yatırmış olacağız. Şimdiden hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Zinnur Büyükgöz ayrıca, bugüne kadar belediyeden EYT ile emekli olan personellerin tazminat alacaklarının tamamının ödendiğini açıkladı.

Başkan Büyükgöz belediyeden alacağı olan firmalara, bayram öncesi ödeme yapılması talimatı da verdi. Bayram öncesi ticari piyasalara katkı sunacak ödemeler, belediyeye iş yapan esnaf tarafından da olumlu karşılandı.

Personel bayramlaşması, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.