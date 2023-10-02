Başkan Büyükgöz huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadı

Yaşlılar Haftası vesilesiyle huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, istek ve şikayetleri dinledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yaşlılar Haftası vesilesiyle Gebze Huzurevi sakinlerine konuk oldu. Barış Mahallesi’nde bulunan Gebze Huzurevi sakinlerini ziyaret eden Başkan Büyükgöz, onlarla sohbet etti. Huzurevi sakinlerinin istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Büyükgöz, “Tecrübeleri ile yolumuzu aydınlatan büyüklerimizi rabbim başımızdan eksik etmesin. Bir gün anne baba yaşlandığı zaman onları Allah’ın emanetleri olarak kabul eden gençler yetiştirmek için gayret ediyoruz. Anne baba olmadan evlat, evlat olmadan da anne baba olmaz. Her ikisi de Allah’ın emanetleridir. Gönüller yaşlanmıyor. Derler ya, ’Duvarı nem insanı gam yıkar’ diye. Yoksa gönül yaşlanmıyor. Bizler de bu akşam hayır duanızı almak ve gençlerimize örnek olmak için buradayız” dedi.

Programda huzurevi sakinlerine özel olarak Türk sanat müziği konseri düzenlendi.