Başkan Büyükgöz, LGS birincilerini ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan öğrencileri makamında ağırladı.

LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alıp Gebze’nin gururu olan Osmangazi Ortaokulu öğrencisi Said Furkan Avcı, Emlak Konutları Alparslan Ortaokulu’ndan Fatma Zehra Yavaş, Emlak Konutları Ortaokulu’ndan Hakan Atasoy, Mustafa Üstündağ Ortaokulu’ndan Emrah Tuna Küpeli ve Mektebim Koleji’nden Yiğit Ege Demir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilere aileleri ve okul müdürleri de eşlik etti. Büyükgöz, "Öncelikle sizleri bizlere yaşattığınız bu büyük gururdan dolayı tebrik ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Elde ettiğiniz bu başarılar, bizleri hem gururlandırıyor hem de geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyor" dedi.

Başkan Büyükgöz ayrıca, öğrenci başarısında emeği olan aileleri ve öğretmenleri de unutmadı. Büyükgöz, "Sizlerin başarısında büyük pay sahibi olan kıymetli ailelerinizi ve öğretmenlerinizi de ayrıca tebrik ediyorum. Verdikleri destekle sizlerin yanında oldular. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilere lise dönemiyle ilgili tavsiyelerde de bulunan Başkan Büyükgöz, "Önünüzde bir lise hayatı var. Bu dönem sizler için önemli bir geçiş süreci olacak. Alacağınız kararlar hayatınızın yönünü belirleyebilir. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmenizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Büyükgöz, başarılı öğrencilere hediye takdiminde bulundu.