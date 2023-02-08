Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesine yola çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve 10 ili etkileyen deprem bölgesi Kahramanmaraş’a destek için yola çıktı.

Başkan Büyükkılıç, tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu afet bölgesine yola çıktı.

Dün Göksun’a giden Büyükkılıç, bugün de Elbistan bölgesine gidiyor

Deprem bölgesine çıkmadan açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Dün Kahramanmaraş bölgesinde desteğimizi sürdürme düşüncesiyle Göksun tarafındaydık, bugün de Afşin, Elbistan tarafına ekiplerimizle birlikte çalışmaları yerinde izlemek ve koordine etme düşüncesiyle yola çıkıyoruz” dedi.

Tüm imkânlar seferber edildi

Büyükkılıç, afet bölgesine tüm imkânların seferber edildiğini belirterek, “Valiliğimizin koordinatörlüğüyle Büyükşehir’imiz, ilçe belediyelerimiz, sivil toplum teşkilatlarımız, odalarımız hepsi el ele bölgeye her türlü desteklerini, imkânlarını seferber etmektedir. Sadece Kahramanmaraş bölgesi ile kalmayıp Gaziantep’imiz, Adıyaman’ımız, Malatya’mız, Hatay’ımız gibi tüm illerle ilgili talepleri de karşılama yönünde her zaman çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Kayseri’ye gelen depremzedelere her türlü hizmet veriliyor

Kayseri’ye bölgeden gelen depremzedelere her türlü hizmetin verildiğini de vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Ayrıca Kayseri’mize yakınlığı ve komşu ilişkileri nedeniyle Göksun’umuzdan, Afşin’imizden, Elbistan’ımızdan ağırlıklı olmak üzere şehrimize gelen misafirlerimizi de ilgili birimlerle koordineli bir şekilde yerleştirip, onlara da her türlü hizmeti vermekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Bugünler ayağa kalkma, dayanışma dönemidir”

Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vererek, şunları söyledi:

“Tedirgin olmaya gerek yok, birbirimize anlayışla yaklaşarak, kenetlenmeye ihtiyaç var. İnanıyoruz ki bu millet, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bakanlarıyla, belediyeleriyle, kurum ve kuruluşlarıyla bunları da aşacak kapasitededir. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, milletimize bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Bugünler ayağa kalkma, hareket etme, birlikte olma, dayanışma ve olumsuz konuşmama dönemidir.”

10 ili derinden etkileyen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Başkan Büyükkılıç, felaketin yaralarını sarmak için hep birlikte canla başla, devlet ve millet el ele çalıştıklarını söyledi.