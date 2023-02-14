Başkan Büyükkılıç Göksun'da

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte deprem bölgesi Kahramanmaraş’a gitti. Göksun’da deprem koordinasyonunu sağlayan Batman Valisi Ekrem Canalp ile değerlendirme toplantısı yapan Başkan Büyükkılıç, bölgenin ihtiyaçları sonrası ekibine anında talimat verdi.

Adeta seferberlik ilan eden 1 Büyükşehir, 16 ilçe belediye olmak üzere 17 belediyeden oluşan Kayseri ekibi, deprem bölgesinde üstün gayretle görevini yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da sık sık bölgeye ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ve üst düzey bürokratlar ile birlikte sabahın ilk ışıklarında bir kez daha deprem bölgesine gitti. Kahramanmaraş Göksun’da deprem koordinasyonunu sağlayan Batman Valisi Ekrem Canalp ve Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile görüşen Başkan Büyükkılıç, “Batman Valimiz Ekrem Canalp ile birlikte istişarelerde bulunarak, Göksun’umuzda devam eden çalışmalara yönelik desteklerimizi yineledik” dedi. Devlet, millet el ele birlikte güçlü olduklarını söyleyen Büyükkılıç, “Gün dayanışma günü, gün birlikte olma günüdür. Gün eleştirme günü değil, katkı sağlama günüdür” ifadesinde bulundu. Batman Valisi Ekrem Canalp de canla başla çalıştıklarını, arama kurtarma çalışmaları ile enkaz temizleme görevinin sürdüğünü söyledi. Batman Valisi Canalp ile Göksun Belediye Başkanı Aydın’ın talepleri sonrası 2 kepçe ve 4 kamyon talebine anında cevap veren Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal’ı telefonla arayarak, talep edilen iş makinelerinin bölgeye hızlı bir şekilde gönderilmesi talimatı verdi. Deprem bölgelerinde yapılan çalışmaları yerinde gören Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremzedelere bir kez daha ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunarak, vatandaşlarla sarılıp, kucaklaştı.

Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte Göksun İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Mustafa Karakaya’yı da ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıp, görevlerinde kolaylıklar diledi.