Başkan Çalışkan'dan teşekkür
Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Çalışkan, hafta sonu Bulgaristan Parlamento Seçimleri İçin görev alan tüm çalışma arkadaşları ve soydaşlarına teşekkür etti.
Başkan Çalışkan, teşekkür mesajında “Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Olarak Bulgaristan Parlamento Seçimleri İçin görev başında olan ekiplerimize, gönüllülerimize, sandık görevlilerimize ve Çağrımıza Uyarak Oy Kullanmaya Gelen Silivri, Türkiye ve Bulgaristan’daki Soydaşlarımıza Teşekkür Ederiz. Silivrili Hemşerilerime Oylarımızdaki Artış İçin Şükranlarımı Sunuyorum. Bu Süreçte Bizlere Destek Olan Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ a Teşekkür Ediyoruz” ifadelerine yer verdi.