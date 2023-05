Başkan Cengiz: 'İvrindi'yi hak ettiği noktaya taşıyacağız'

TAKİP ET

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, sosyal ve hizmet anlamında İvrindi için çalıştıklarını ifade ederek, "Lokasyon itibari ile çok değerli konumda yer alan İvrindi’yi hak ettiği noktaya taşıyacağız” dedi.

Hem sosyal hem de hizmet anlamında ilçenin gelişmesi için çalışmalarını sürdüren Başkan Cengiz “Lokasyon itibari ile çok değerli konumda yer alan İvrindi’yi hak ettiği noktaya taşıyacağız. İlçemizin temel sorunları başta olmak üzere bir çok alanda gözle görülür ve hissedilir başarılı çalışmalara imza atıyoruz. 69 mahallemize değme, hizmet ulaştırma, talep edilenleri yerine getirme gayretinde oluyoruz. Aciliyet durumlarına göre her mahallemizin ihtiyaçlarını gideriyor, İvrindi Belediyesi hizmet ağını genişletiyoruz. Her mahallemizin talebi aynı olmayabiliyor. Bizler ekiplerimiz ile birlikte yerinde incelemeler gerçekleştirerek talebe göre hizmet kavramını ilke ediniyoruz. Değmediğimiz vatandaş, hizmet ulaştırmadığımız sokak ve çözüme kavuşturmadığımız sorun kalmayıncaya dek dişimizi tırnağımıza, gecemizi gündüzümüze katmaya devam ediyor ve edeceğiz“ dedi.

Genç yaşlı her kesim ile hemhal olmaktan mutlu olduğunu belirten İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ İdareciler olarak bizler, vatandaşımızın sesi olmak, ilçemizdeki sorunlara çare bulmaya çalışmak, görev yaptığı ilçenin gelişmesine öncülük etmesi gereken kişileriz. Tabi bunları yaparken ilçedeki vatandaşlar ile bağ kurmayı da ihmal etmemek gerekiyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşımızın bizlere ulaştırdığı davetlerine icabet etme, kederli anlarında omuz olma gayretimizi bir an olsun elden bırakmadık. 69 mahallemizde dolaşmadığımız sokak, değmediğimiz kişi kalmadı. Gecemizi gündüzümüzü hemşehrilerimiz ile bir olma, içtiğimiz çayda sohbet etme, oturduğumuz sofrada ekmeğimizi bölüşmeyi prensip edindik. Bu durumdan çok mutluyum. Hemşehrilerimiz ile vakit geçirmekten, ilçemizde yürüteceğimiz çalışmaları oturup istişare etmekten, ilçemizin gelişmesi adına birlikte karar verip adım atmaktan ayrı haz alıyor, mutluluk duyuyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gönül belediyeciliği ve hizmet belediyeciliği ilkelerini kendimize prensip edindik ve bu uğurda çalışmaya gayret edeceğiz. Her şey daha yaşanılabilir bir İvrindi için” dedi.

Gerçekleşen 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İvrindi kararını istikrardan yana verdiğini belirten Başkan Cengiz “ İlçemiz Cumhurbaşkanımız ve Genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a inanıyor ve güveniyor. Yüzde 63 gibi güzel bir oy oranı yakaladık. Ülkemizin son 4-5 yılda yaşadığı sıkıntılı sürecin yine üstesinden Reisimizin geleceğini tüm hemşehrilerimiz biliyor. 14 Mayıs’ta olduğu gibi yine 28 Mayıs’ta da desteğini sürdürecek, 13. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan olması için desteğini artarak sürdürecek” şeklinde konuştu.