Başkan Çetin'den pazarlara Ramazan denetimi

Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan ayı heyecanı ile alışveriş yapan vatandaşları ve pazarcı esnafını ziyaret etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Ramazan ayında pazarcı esnafının halini hatırını sorarken, vatandaşların rahat ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için denetim gerçekleştirdi. Pazar yerini gezerken ilçe halkı ile sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Başken Çetin, vatandaşlara iyi pazarlar dileyerek, esnaflara bol kazanç temennisinde bulundu.

‘‘Rabbim pazarımızı da soframızı da bereketlendirsin’’

Pazar alanını gezereken, esnaflar ve alışveriş yapan hemşehrilerle sohbet ettiğini dile getiren Çetin, ‘‘Ramazan ayı nedeniyle tüketimi çok olan gıdalar başta olmak üzere vatandaşlarımızın, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmeleri için denetimlerimizi gün boyu sürdürüyoruz. Bizler pazar yerlerimize büyük önem veriyoruz. İlçe sakinlerimizin huzurlu ve sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmesi için ekiplerimiz sahada olmaya, pazar alanlarındaki rutin denetimlerine de ara vermeden devam edecek. Rabbim pazarımızı da soframızı da bereketlendirsin’’ ifadelerini kullandı.