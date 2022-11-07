Başkan Çetin, şehit aileleri ile birlikte Çanakkale'de

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede ikamet eden şehit aileleri ile birlikte Çanakkale’yi ziyaret ederek kahraman şehitleri mezarları başında dualarla andı.

Vatan topraklarını korumak için hiç düşünmeden canlarını feda eden şehitlerin geride bıraktığı yakınlarının her zaman yanında olup destek veren Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar’da ikamet eden şehit yakınları ile birlikte Çanakkale’yi ziyaret etti.

"Şehit anne-babalarıyla ve şehit yakınlarımızla birlikte kahramanlık diyarı Çanakkale’deyiz"

Şehitlerin hiçbir zaman haklarının ödenemeyeceğini belirten Başkan Çetin, "Şehit anne-babalarıyla ve şehit yakınlarımızla birlikte kahramanlık diyarı Çanakkale’deyiz. Bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin kabirlerinin bulunduğu, toprağın kanla sulandığı Çanakkale’yi her vatandaşımızın mutlaka görmesi gerekiyor. Onların aziz hatırasını saygıyla selamlıyorum. Onlar için ne yapsak azdır. Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Vatan size minnettar" diye konuştu.

Başkan Çetin ve şehit yakınları; Çanakkale Şehitliği, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Şehitler Abidesi gibi tarihe ışık tutan önemli yerleri ziyaret ederek, vatan uğruna şehit düşen kahraman askerlerin ruhuna dualar etti.