Başkan Çetinden depremzede esnafa ziyaret

Asrın felaketinin ardından Pursaklar Belediyesi, Pazarcık’ta yaraları sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken Başkan Ertuğrul Çetin, Kahramanmaraş’ta dükkanlarını açan depremzede esnafı ziyaret etti.

Asrın felaketinin yaşandığı bölgelere Pursaklar Belediyesi’nin tüm imkânlarını seferber eden Başkan Ertuğrul Çetin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile birlikte Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından dükkânlarını açan esnafı ziyaret etti.

Esnafa başsağlığı ve geçmiş olsun temennilerinde bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, el ele vererek bu zor günleri atlatacaklarını belirtti.

‘‘Yaralarımızı birlikte sarmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz’’

Ankara ilçe belediyeleri olarak Kahramanmaraş’ta hayatın normale dönmesi için çalıştıklarını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Depremin etkili olduğu illerimizden Kahramanmaraş’ ta iş yerlerini açan esnafımızı Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok ile ziyaret ettik. Devletimiz ve belediyelerimiz, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, hayat kalitesini en üst seviyeye çıkarmak adına çalışıyor. Bölgenin tekrardan ayağa kalması ve yaralarımızı birlikte sarmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.