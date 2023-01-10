Başkan Ceylan'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Gökhan Ceylan 'Günümüzde milli birliğin sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin korunmasında basının önemli bir rolü vardır' dedi.
Ceylan, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Milletimizin sesi olan gazetecilik; haber vermenin ve haber duyurmanın ötesinde toplumsal bilincin oluşmasında günlük hayatın vazgeçilmez bir öğesidir. Günümüzde milli birliğin sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin korunmasında basının önemli bir rolü vardır. Tarafsız olarak Görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyorum.”