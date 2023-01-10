Başkan Ceylan'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Ceylan, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Milletimizin sesi olan gazetecilik; haber vermenin ve haber duyurmanın ötesinde toplumsal bilincin oluşmasında günlük hayatın vazgeçilmez bir öğesidir. Günümüzde milli birliğin sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin korunmasında basının önemli bir rolü vardır. Tarafsız olarak Görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyorum.”