Başkan Çiftçi: 'Biz Çayırova'ya hizmet için buradayız'

Esnaf ile bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Gönül belediyeciliği, gönülleri kazanmak, gönüller yapmak ve gönülleri hoş tutmaktır. Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden memnun olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz Çayırova’ya hizmet için buradayız" dedi.

Esnafı iş yerinde ziyaret eden, hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Aynı zamanda Çiftçi, esnafın öneri ve taleplerini de dinledi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, "Gönül belediyeciliği, gönülleri kazanmak, gönüller yapmak ve gönülleri hoş tutmaktır. Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden memnun olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz Çayırova’ya hizmet için buradayız. İnsanımızı memnun edebiliyorsak ne mutlu bize" dedi.