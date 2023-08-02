Başkan Çiftçi, 'Bu sene bin 300 çocuğumuza okul öncesi eğitim verdik'

İlçede tamamlanmış ve yapımı devam eden eserleri vatandaşlara tanıtan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bu sene bin 300 çocuğumuza okul öncesi eğitim verdik. Eğitime yatırım yapmayı tercih ediyoruz" dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, proje turu çerçevesinde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Proje turlarında, vatandaşlara tamamlanmış ve yapımı devam eden eserleri yerinde gösteren Başkan Çiftçi, "Bizim önceliğimiz neslimizin ihyası ve bu noktada çalışmalar ürettik. Bilgi evlerinde çocuklarımızın anaokulundan başlayıp, üniversite dönemine kadar olan süreçlerinde her türlü imkanı sunuyoruz. Bilgi evlerimizde çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesi için çalışma yapıyoruz. Bu sene çocuk kulüplerimizde bin 300 çocuğumuza okul öncesi eğitim verdik. Eğitime yatırım yapmayı tercih ediyoruz. Eğitime yaptığımız yatırımın meyvesini 10 yıl, 15 yıl sonra alacağız ve bunu çok önemsiyoruz. İlçemize çok büyük iki kütüphane kazandırdık. Bununla beraber Çayırova’mıza yeni okul alanları üretiyoruz. 4,5 yılda 7 okul arsası oluşturduk. Gelecekte oluşabilecek okul alanı için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.