Başkan Çiftçi: 'Yarının Çayırova'sını inşa etmeye devam edeceğiz'

Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, "Bir hayalimiz vardı Çayırova’mızı geleceğe hazırlamak. Bu noktada da yeni çalışmalar yapıyoruz. Büyük projeleri ilçemize kazandırdık ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Yarının Çayırova’sını inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde saha çalışmalarına devam eden AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki hemşehri dernekleriyle buluşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Bünyamin Çiftçi, Bayburt Adabaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği’ne konuk oldu.

Programda konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, "Yaklaşık 5 yıldır sizlerin hizmetinde bulunuyoruz. Çayırova’mıza 5 yıl boyunca hizmet ettik. Cumhur İttifakı belediye başkanı ve belediye başkan adayı olarak sizlerin huzurunuzdayım. Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışıyla son 5 yıldır Çayırova’mızda hizmet yaptık. Biz Çayırova’da yaşıyoruz, Çayırova’da ikamet ediyoruz. İlçemize neler yapılması gerektiği noktasında meselenin farkındayız. 2019’da ilçemizin geleceğe hazırlanması noktasında belli başlı adımların atılması gerektiğini biliyorduk ve bu noktada da önemli adımlar attık. Yarınların Çayırova’sını inşa etmek adına tespit ettiğimiz çalışmaları, mevcut belediye görevlerimizle birlikte bir arada yaptık. Yeni okul arsaları üretmemiz gerekiyordu ve bunu başardık. Bir hayalimiz vardı Çayırova’mızı geleceğe hazırlamak. Bu noktada da yeni çalışmalar yapıyoruz. Büyük projeleri ilçemize kazandırdık ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Yarının Çayırova’sını inşa etmeye devam edeceğiz. Bilgi evlerinde çocuklarımıza anaokulundan üniversiteye kadar olan süreçte destek oluyor ve onların eğitim hayatına katkıda bulunuyoruz" dedi.