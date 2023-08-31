Başkan Çiftçi, Çayırovalıların taleplerini dinledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Cumhuriyet Mahallesi Millet Bahçesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Her fırsatta ilçe sakinleriyle bir araya gelen ve onlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu sefer Cumhuriyet Mahallesi Millet Bahçesi’nde vatandaşlarla buluştu. Millet bahçesinde keyifli vakit geçiren Çayırovalılarla buluşan Başkan Çiftçi, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Parkta bulunan çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Çiftçi, ayrıca ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini de dinledi. Gerçekleştirdiği ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Ortak yaşam alanlarımızdan biri olan Cumhuriyet Mahallesi Millet Bahçemizde yürüyüş yaptık, açık havanın keyfini ailesiyle doyasıya yaşayan hemşehrilerimizi tek tek selamlayarak hal ve hatırlarını sorduk. Fikirlerini ve taleplerini dinlediğimiz vatandaşlarımıza samimi sohbetleri için teşekkür ediyorum” dedi.