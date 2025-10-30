Başkan Çiftçi devlet hastanesi şantiyesinde: 'İnşaat hızla ilerliyor'

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapımı süren 200 yataklı Çayırova Devlet Hastanesi’nin şantiye alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan ve temel demir bağlama çalışmalarına sembolik olarak destek veren Çiftçi, "Uzun yıllardır hayalini kurduğumuz hastanemiz hızla tamamlanacak" dedi.

Çalışmaların süratle devam ettiği ve temel beton serimi öncesinde temel demir imalatlarının sürdüğü hastane şantiye alanına giden Başkan Çiftçi, burada yetkililerden de bilgi aldı. Taban alanı 8 bin 700 metrekare ve yapı inşaat alanı 45 bin 518 metrekare olan, 200 yataklı olarak planlanan Çayırova Devlet Hastanesi şantiyesinde, temel öncesi demir bağlama çalışmaları devam ederken, bir yandan da gro beton imalatları, istinat duvarı çalışmaları ve hafriyat alım çalışmaları sürüyor.

"İnşaat hızla ilerliyor"

Şantiye alanında gerçekleştirdiği incelemeler sırasında temel demir bağlama işlemlerine de destek veren Başkan Çiftçi, "Çayırova Devlet Hastanesi inşaatımız hızla devam ediyor. Şu anda temel imalatı aşamasındayız. Bizler de adım adım inşaatımızın takibini gerçekleştiriyoruz. Çayırova’mızın devlet hastanesi ihtiyacını da inşallah giderme noktasında önemli bir başlangıç ve inşaatımız da hızla ilerliyor. Uzun yıllardır hayalini kurduğumuz Çayırova Devlet Hastanesi inşaatımız da hızla tamamlanarak, Çayırovalılara hizmet verecek inşallah" ifadelerini kullandı.