Başkan Çiftçi, hem esnafın taleplerini dinliyor hem de yapılan projeleri anlatıyor

Esnaflarla bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hem vatandaşların talep ve öneri dinledi, hem de ilçede yapılan projeler hakkında bilgi verdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, esnaflarla bir araya gelerek dertlerini ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Muammer Aksoy Caddesindeki esnafları ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, pastane, kuaför, nalbur, market gibi birçok farklı iş kolundan iş yerlerindeki esnaflarla buluştu. Esnafa hayırlı işler dileyerek hal ve hatırını soran Başkan Çiftçi, esnafların görüş, öneri ve taleplerini dinledi. Başkan Çiftçi, kente değer katan projelerin son durumu hakkında da bilgilendirdi.