Başkan Çiftçi, projeleri yerinde inceledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tamamlanan, devam eden ve yeni başlayan projeleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Çayırova’da tamamlanan, devam eden ve yeni başlayan projeleri Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi yerinde inceledi. Engelliler Merkezi, Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, Muhtarlık Ofisi ve Spor Salonu, Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Yeni Mezarlık Alanını gezen ve yapılan son çalışmalar hakkında bilgiler alan Çiftçi, inşaatı devam eden yatırımları da yerinde inceledi. Çayırova’ya yeni bir kimlik kazandıracak olan Kent Meydanı inşaatında incelemelerde bulunan Çiftçi, üç katlı otopark ve camii yapılan alanda devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çiftçi’nin Çayırova’da ileride yaşanabilecek trafik sorununa çözüm olması için Kent Meydanı’nda yaptığı katlı otoparkın üçüncü katında kalıp ve demir imalatı devam ediyor.