Başkan Çolakbayrakdar: '104 personelimiz ve 41 aracımızla deprem bölgesindeyiz'

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından deprem bölgelerine yardım ulaştırmaya başlayan Kocasinan Belediyesi, Kahramanmaraş ve Malatya olmak üzere birçok noktaya personel ve iş makinesi desteği sağladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak 104 personelimiz ve iş makinelerimizle depremzede vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

6 Şubat’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin hemen ardından deprem bölgesine personel ve iş makinesi sevkiyatı gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi, başta Kahramanmaraş ve Malatya olmak üzere birçok noktada arama kurtarma çalışmalarına destek olmak ve depremzede vatandaşların iaşe ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgeye gönderdiği yardımları her geçen gün artırarak devam ettirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dünya üzerinde eşi benzerine rastlanmamış bir deprem felaketiyle karşı karşıya olduklarını belirterek, ülkece birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu zor günleri atlatacaklarının altını çizdi. Başkan Çolakbayrakdar; “Depremin merkez üssü bize yakın bir mesafedeydi. Kayseri olarak biz de şiddetli bir sarsıntıyla uyandık. Kayseri’de herhangi bir olumsuz durum olmadığını öğrenir öğrenmez, deprem bölgelerine yardım ulaştırmak için harekete geçtik. İlk etapta İş makinelerimizi ve personellerimizi arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere Kahramanmaraş’a sevk ettik. İş makinelerimizi deprem bölgesine bırakan lowbetlerimiz, tekrar geri dönerek yeni iş makinelerimizi yüklemeye devam etti. Arama kurtarma ekibimiz de enkaz altında kalmış olan vatandaşlarımızı kurtarabilmek için zamanla yarışır bir şekilde çalışıyorlar. Depremzede vatandaşlarımızın yiyecek ihtiyaçları için de kendi atölyemizde hızlı bir şekilde 3 adet mobil mutfak üreterek deprem bölgelerine gönderdik. Personelimiz mobil mutfaklarımızda aş kaynatarak depremzede vatandaşlarımıza sıcak yemek sağlamaya devam ediyorlar. Ayrıca Belediye Başkan Yardımcılarımızdan İlyas Yıldırım’ı, Ali Bulu’yu, Şube Müdürlerimizden Hasan Ateş’i ve İbrahim Özcan’ı, koordinasyonu sağlamak amacıyla Malatya ve Kahramanmaraş’a görevlendirdik” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanlarında olduklarını belirterek; “Toplamda 104 personelimizle birlikte arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına ve depremzede vatandaşlara sıcak yemek ulaştırma konusunda canla başla çalışıyoruz. Belediyemize ait 4 bekoloder, 3 yükleyici, 3 ekskavatör, 6 lobet, 2 kamyon, 6 kamyonet, 1 pikap, 1 kompresör, 1 arazi aracı, 5 dolmuş ve 1 çöp kamyonumuz deprem bölgesinde. 8 TIR’ımız da toplam 17 sefer yaparak iş makinelerimizi taşıdı. Ayrıca bölgede 4 adet mutfak konteynerimiz ve 3 adet yatakhanemiz var. Biz zor zamanlarımızda kenetlenmeyi bilen çok büyük bir milletiz. Yaşadığımız bu zor günleri de birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Enkaz altında kalıp hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah hepimize güç kuvvet versin” diye konuştu.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Kayseri’de de birlik ve beraberlik örneği sergilediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Hayırsever iş insanlarımız, sanayicilerimiz ve hemşehrilerimizin de desteğiyle toplanan yardımlar da ardı ardına deprem bölgelerindeki kardeşlerimiz için yola çıkıyor” açıklamasında bulundu.