Başkan Çolakbayrakdar 'Devletimiz ve belediyemiz tüm imkanlarıyla seferberlik halinde'

Deprem bölgelerine yardım ulaştırabilmek için depremin yaşandığı ilk saatlerinden itibaren çalışan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Devletimiz ve belediyemiz tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumdadır. Depremin ilk saatlerinden beri desteklerimiz sürüyor. Gün; birlik olma, Türkiye için tek yürek olma günüdür” dedi.

Tarihin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, depremin olduğu ilk saatlerden itibaren belediyenin tüm tesislerini vatandaşlara açtıklarını ve depremin yaşandığı şehirlere belediye iş makinaları ile personellerini seferber ettiklerini söyledi. “Gün; birlik olma, Türkiye için tek yürek olma günüdür” diyerek, belediye ekiplerini ve araçlarını deprem bölgesi için seferber eden Başkan Çolakbayrakdar, millet olarak derin üzüntü duyduklarını belirterek, deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini geride bırakacaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Mevla’m rahmet eylesin. Yaralı olan vatandaşlarımıza ise acil şifalar versin. Temennimiz, en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmamızdır. Allah, milletimizi ve vatanımızı her türlü felaketten korusun. Gün; birlik olma, Türkiye için tek yürek olma günüdür” ifadelerine yer verdi.