Başkan Çolakbayrakdar, deprem çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi

Kocasinan Belediyesi’nde gerçekleşen Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyip, depreme ve yapılan yardım çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Kocasinan Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda gündem, görüşülen maddelerinin ardından Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de de şiddetli bir şekilde hissedilen depremin hemen ardından Vali Gökmen Çiçek başkanlığında AFAD İl Merkezi’nde toplanıp kriz masası çalışmalarına başladıklarını, Kayseri’de herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını öğrenmelerinin ardından tüm imkanlarını seferber ederek deprem bölgelerine yardıma koştuklarını belirtti.

İlk etapta Kahramanmaraş’a iş makineleri ve personel sevk ettiklerini söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, durumun daha da netleşmesiyle birlikte Malatya’ya da iş makinesi ve personel sevkiyatında bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, “İlk gün hava şartlarından dolayı ulaşımda biraz zorluk yaşadık. Bölgeye iş makinesi ve araç gereç sevkiyatımız devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcılarımızdan İlyas Yıldırım’ı Kahramanmaraş’ta, Ali Bulu’yu da Malatya’da görevlendirdik. Temizlik İşleri Müdürümüz Hasan Ateş ve Sosyal Yardım İşleri Müdürümüz İbrahim Özcan da deprem bölgelerinde. Personellerimiz, operatörlerimiz orada. 2 tane seyyar mutfak kurulması noktasında dün gece kendi atölyemizde çalışmalara başladık. Sabaha kadar bir tanesini tamamlayıp, bugün Malatya’ya gönderdik. Diğerini de muhtemelen gece saatlerinde tamamlayıp Kahramanmaraş’a göndereceğiz. Oralarda aş kaynatmaya başlayacağız” diye konuştu.

Kayseri’nin her bir noktasında vatandaşların fedakarca destek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Biz de gıda, su, ekmek, giyecek, odun, soba, ısıtıcı gönderilmesi konusunda koordinasyonda bulunduk. Her yerden insanlar yardım etmek içini biz ne yapabiliriz diye arıyorlar. Herkes bir çaba içerisinde. Hepsinin ellerine emeklerine sağlık” dedi.

Kayseri’de de depremlerin hissedildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımız için bütün tesislerimizi açtık, uygun görülen yerlere çadırlarımızı kurduk. Milli Eğitim Bakanlığı’na ait okullar ve kütüphaneler, camiler, kadir Has Kongre ve Spor Merkezi vatandaşlarımız için açıldı. 5 ekibimiz sürekli çorba, ekmek ve su dağıtımı yaptı. Ben de birçok yeri gezdim. İnsanlarda büyük bir panik havası vardı. Bunun en büyük sebebi de sosyal medya hesaplarında paylaşılan asılsız haberler. Bana diyorlar ki 7’de deprem olacakmış, 8’de deprem olacakmış. Bunu yapanlar bu vebali ödeyemezler. Uzmanların ad açıkladığı gibi depremin nasıl ve ne zaman olacağını kimse bilemez. Vatandaşlarımızdan isteğim şudur; resmi kurumların açıklamalarını takip etsinler. Asparagas haberlere aldanmasınlar” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi ve deprem bölgelerine yardım etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.