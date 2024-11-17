Başkan Çolakoğlu, 3. Lig Kulüpler Birliği Toplantısında
3. Lig'in Sorunları ve Çözüm Önerileri Görüşüldü
Silivrispor Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu, yönetim kurulu üyesi olduğu 3. Lig Kulüpler Birliği'nin TFF Riva Tesisleri'nde düzenlenen toplantısına katıldı. Geniş bir katılımla gerçekleşen toplantıda, 3. Lig'deki sorunlar detaylı şekilde ele alınarak çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda ele alınan konular ve hazırlanan çözüm önerileri, Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmek üzere bir dosyada toplandı. Başkan Çolakoğlu, toplantının verimli geçtiğini ve kulüplerin iş birliği içerisinde hareket etmeye devam edeceğini belirtti.