Başkan Deveciler'e onursal başkanlık plaketi

Burhaniye’de, Çengelköy Voleybol Takımı, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’i makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz Ocak ayında Burhaniye’de belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Voleybol Turnasının 1.si Çengelköy Voleybol Takımı, Burhaniye Belediye Başkanını makamında ziyaret ederek Onursal Başkanlık Plaketi verdi.

Yapılan ziyarete Çengelköy Voleybol Takımı Kulüp Başkanı Alper Çokbilgin, İdari Koordinatör Beytullah Hatipoğlu ve Voleybol Takımı Antrenörü Elif Güneş katıldı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’e, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı ve Burhaniye Belediyesi tarafından organize edilen spor turnuvaları faaliyetler için Onursal Başkanlık Plaketi takdim edildi. Dijital Baskı ile yapılmış Granit Mustafa Kemal Atatürk Portresi de Çengelköy Voleybol Takımı tarafından, Başkan Deveciler’e hediye edildi. Burhaniye’de voleyboldan satranca kadar her daldaki spora desteklerin devam edeceğini belirten Başkan Deveciler, “Buraya kadar gelerek bizleri ödüllendiren Çengelköy Voleybol Takımına çok teşekkür ediyorum. İlçemizde spor ile ilgili daha çok etkinlikler düzenleyerek Burhaniye’de spora ve sporcuya verilen değeri arttıracağız” dedi.