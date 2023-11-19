Başkan Deveciler ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel genel merkezde buluştu

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler bu hafta sonu CHP Genel Merkezi’nde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yeni görevinde başarılar dilemek için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Baş başa yapılan sohbette, Başkan Deveciler 2019 yerel seçimlerinden bugüne kadar Burhaniye için yapılan hizmetleri hayata geçen projeleri genel başkana aktarırken, devam eden ve yapılacak olan hizmetler konusunda bilgilendirmede bulundu.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Başkan Deveciler "Sayın Genel Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyor, partimiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyet Halk Partimizi kendisinin önderliğinde hep birlikte 2024 seçimlerinde yerelde iktidara taşıyacağız" dedi.