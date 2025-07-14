Başkan Dilsiz, 'Beldemizin gelişimine katkı sunacak kararlar aldık'
Bayırköy Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Aykut Dilsiz'in başkanlığında gerçekleştirildi.
Bayırköy Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Aykut Dilsiz’in başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, belde halkını yakından ilgilendiren birçok önemli karar alındı. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Dilsiz, "Belediye Meclisimizin Temmuz ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdik. Toplantımızda alınan kararların beldemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bayırköy’ün gelişimine katkı sunacak kararların görüşüldüğü meclis toplantısında, belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik adımların atıldığı bildirildi.