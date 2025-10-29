Başkan Dilsiz'den esnafla Cumhuriyet Bayramı buluşması

Bilecik’in Bayırköy beldesinde Cumhuriyetin 102’inci Yılı coşkuyla kutlanırken, Belediye Başkanı Aykut Dilsiz kutlamalar sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik’e bağlı Bayırköy beldesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102’inci Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Törenlerde Cumhuriyet’in anlam ve önemine vurgu yapılırken, Türk bayraklarıyla süslenen Bayırköy’de büyük bir coşku yaşandı. Kutlama programının ardından Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, belde pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafla sohbet eden Başkan Dilsiz, hem Cumhuriyet Bayramlarını kutladı hem de hayırlı işler temennisinde bulundu.

Başkan Dilsiz, "Cumhuriyet Bayramlarını kutlayarak hayırlı işler diledik. Cumhuriyetimizin 102’inci yılını milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.