Başkan Dilsiz, genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, hafta sonu gerçekleşen iki ayrı düğün törenine katılarak genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

İlk olarak, belde halkından Nurten ve Osman Aydemir’in oğlu Zeki ile Emriye ve Muharrem Bilir’in kızı Funda’nın Bilecik’te düzenlenen düğün eğlencelerine katılan Başkan Dilsiz, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, aileleri tebrik etti.

Ardından, yine belde sakinlerinden Emel ve Metin Yeni’nin oğlu, aynı zamanda yeğeni olan Eren ile Necla ve İsa Kandemir’in kızı Aslı’nın Bozüyük’teki düğün törenine, belediye meclis üyeleriyle birlikte katıldı. Başkan Dilsiz, bu törende de genç çifte iyi dileklerini ileterek, her iki ailenin mutluluğunu paylaştı.

Aykut Dilsiz, "Genç çiftlerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyor bu güzel birlikteliklerin ailelerimize ve beldemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.