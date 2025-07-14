Başkan Dilsiz hafta sonunu dolu dolu geçirdi

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, hafta sonunu cemiyetlere katılarak geçirdi.

Başkan Dilsiz, dünya evine giren çiftlerin mutlu günlerini onlarla birlikte geçirerek hafta sonunu yoğun bir programla tamamladı. Başkan Dilsiz, Meral ve Ahmet Çiçek’in kızı Melis Nur ile Ayşe ve Şenol Erpek’in oğlu Enes’in Eskişehir’de gerçekleşen düğün merasimine, belediye meclis üyeleriyle birlikte katıldı. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Dilsiz, birlikteliğin her iki aile için hayırlı olmasını temenni etti.

Ayrıca, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun’un oğlu Asil Torun’un sünnet törenine katılan Başkan Dilsiz, evladımıza sağlıklı ve başarılı bir ömür dilerken, Başkan Torun’a da hayırlı olsun dileklerini iletti. Hafta sonunun bir diğer programında ise Hulusi ve Nurşen Eryağcı’nın kızı Buse’nin düğün eğlencelerine katılan Başkan Dilsiz, genç çifte mutluluklar diledi.

Başkan Dilsiz, tüm ailelere teşekkür ederek, bu özel günlerinde yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.