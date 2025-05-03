Başkan Dinç, muhtar adaylarıyla buluştu

Hacıoğlu Mahallesi’nde 1 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan muhtarlık seçimi öncesinde adaylar ile buluşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Sürecin ve seçimin; birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde geçeceğine gönülden inanıyorum" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Hacıoğlu Mahallesi’nde 1 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan muhtarlık seçimi öncesinde adaylar ile buluştu. Birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusunun yapıldığı buluşma hakkında Başkan Şenol Dinç, "Hacıoğlu Mahallemizde 1 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan Muhtarlık Seçimlerinde aday olarak çalışmalarını sürdüren kıymetli arkadaşlarımızla buluştuk. Kim kazanırsa kazansın, kazanan inşallah Hacıoğlu Mahallemiz olacak. Sürecin ve seçimin; birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde geçeceğine gönülden inanıyorum. Bu vesileyle Hacıoğlu Mahallemize ömrünü adayan merhum muhtarımız Hüsnü Karpuz ağabeyimizi rahmet ve özlemle anıyorum" diye konuştu.