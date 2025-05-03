Başkan Dinç, muhtar adaylarıyla buluştu

Hacıoğlu Mahallesi'nde 1 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan muhtarlık seçimi öncesinde adaylar ile buluşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Sürecin ve seçimin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde geçeceğine gönülden inanıyorum dedi.

Başkan Dinç, muhtar adaylarıyla buluştu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Hacıoğlu Mahallesi’nde 1 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan muhtarlık seçimi öncesinde adaylar ile buluşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Sürecin ve seçimin; birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde geçeceğine gönülden inanıyorum" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Hacıoğlu Mahallesi’nde 1 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan muhtarlık seçimi öncesinde adaylar ile buluştu. Birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusunun yapıldığı buluşma hakkında Başkan Şenol Dinç, "Hacıoğlu Mahallemizde 1 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan Muhtarlık Seçimlerinde aday olarak çalışmalarını sürdüren kıymetli arkadaşlarımızla buluştuk. Kim kazanırsa kazansın, kazanan inşallah Hacıoğlu Mahallemiz olacak. Sürecin ve seçimin; birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde geçeceğine gönülden inanıyorum. Bu vesileyle Hacıoğlu Mahallemize ömrünü adayan merhum muhtarımız Hüsnü Karpuz ağabeyimizi rahmet ve özlemle anıyorum" diye konuştu.

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