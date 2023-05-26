Başkan Döğücü şampiyon sporcularla yemekte buluştu

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceye giren sporcularla yemekte bir araya geldi.

Sancaktepe Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde düzenlenen yemeğe olimpik branşlarda ulusal ve uluslararası şampiyonalarda bugüne kadar 2 bin 449 madalya kazanan Sancaktepe Belediye Gençlik Spor Kulübünün yetiştirdiği 2 bin 150 sporcu ve aileleri katıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, yemeğin ardından sporcularla tek tek fotoğraf çekinerek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Yemek sonrası bir konuşma yapan Başkan Döğücü, "Sporcu çocuklarım, başarılı genç delikanlı dinamik evlatlarım var. Onları yetiştiren anneleri, bir de ayrılmaz parçaları hocalarımız var. Hepiniz hoş geldiniz. Her biriniz bizim yuvamızda, bizim çatımızın altındasınız. İmkanlarımızı elimizden geldiği kadar kısıtlı da olsa sizler için genişleterek, başarılı, ilçemizin gururu olmanız, bütün yeteneklerinizi ortaya çıkarabilecek, geliştirecek her türlü imkanı sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapmak için bu çatının altındayız. Sizlerle gurur duyuyorum, iyi ki varsınız diyorum. İyi ki Sancaktepe’desiniz diyorum" dedi.