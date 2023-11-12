Başkan Dr. Metin Oral: 'Deprem gerçeğiyle yaşıyoruz'

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, deprem başta olmak üzere, her türlü afete karşı ilçeyi hazır hale getirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

Yalova’nın Altınova Belediyesi, büyük bir afet durumunda 72 saat kendi kendine yetebilecek şekilde tüm önlemleri alıyor. Koordinasyon Merkezi, barınma alanı ve aşevi çalışmalarını tamamlayan Altınova Belediyesi, arama kurtarma ekibi eğitimlerine de devam ediyor. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Marmara Bölgesinde büyük bir deprem beklentisinin olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu;

"Yaşanacak bu depremden İstanbul ve Kocaeli gibi metropollerde ciddi şekilde etkilenecek. Yani ilk etapta yardımların büyük bölümü o taraflara kayacak. Yaptığımız bütün bu çalışmaların temelinde de ilk 3 gün boyunca kendi gücümüzle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek, arama ve kurtarma çalışmalarını yürütebilmek var. Allah elbette milletimize bir daha afetler yaşatmasın ama yaşanması durumunda da Altınova ilçemizi afetlere hazır hale getiriyoruz."

İlçede büyük bir afetten sonra en az 3 gün boyunca kendi imkânları ile vatandaşların iaşe, barınma, beslenme ve en önemlisi arama ve kurtarma çalışmalarını yapabileceklerini söyleyen Başkan Oral, “Afetlere hazırlık konusunda şu anda konteynerlerimizi hazırlıyoruz. Bu konteynerler malzeme konteynerleri. İçerisinde ilçede arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek her türlü alet yer alacak. Yine bu konteynerlerde çadır ve battaniyeler de yer alacak” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilimizde ciddi can ve mal kayıplarına neden olan depremin önemli bir tecrübe olduğunu söyleyen Başkan Oral, “Deprem bölgesine gönderdiğimiz bir ekibimiz vardı. Bu ekibimizi de daha güçlendireceğiz. Yani büyük bir afet anında ilçeye takviye ekipler ulaşana kadar ilk anda arama ve kurtarma yapacak bir ekibimiz de var. İtfaiyemizi de güçlendirdik. İtfaiyemiz çok iyi durumda. Eğitimli ve teknik açıdan donanımlı bir ekibimiz var” dedi.

Altınova’da Kızılay’la birlikte bir aşevinin de devreye sokulduğunu dile getiren Başkan Oral, “Altınova’da Kızılay’la birlikte aşevimizi yaptık. Bunu daha çok deprem başta olmak üzere afetler sonrasında vatandaşlarımıza yemek çıkartılabilecek bir alan olarak düşünüyoruz. Günde 2 bin kişiye sıcak yemek sağlayacak bir kapasitesi var. Burada stoklu çalışıyoruz. Büyük bir afet durumunda vatandaşlarımıza en az 2-3 gün boyunca kesintisiz yemek sağlayabilelim istiyoruz” ifadelerini kullandı.